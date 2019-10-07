"Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez"
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir"
ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket ettiğini belirterek, " Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin niyeti açık ve net. Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Kürt halkının düşmanı olan PKK ile savaşmak. DEAŞ ile mücadele etmek ve yeniden güçlenmesini önlemek. Suriye'nin PKK işgaline değil yerel bir yönetime ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
"SDG/YPG/PKK'nın bölgede DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'den daha güvenilir olduğunu düşünenler için kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. SDG/YPG/PKK, Trump'ın askerlerini çekme kararının ardından 3 bin 200 DEAŞ'lı mahkumu serbest bırakmayı görüşmüştü.
Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir.
PKK'dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye'nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir."
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