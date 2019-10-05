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Türkiye Barolar Birliği, yönetim kurulu toplantısını Nahçıvan'da yapacak

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gelecek yönetim kurulu toplantısını Nahçıvan'da yapacaklarını bildirdi

Genel 04.10.2019, 23:54 05.10.2019, 01:02
Türkiye Barolar Birliği, yönetim kurulu toplantısını Nahçıvan'da yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gelecek yönetim kurulu toplantısını Nahçıvan'da yapacaklarını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Feyzioğlu, Azerbaycan Barolar Birliği ve Alman Uluslararası İş Birliği Derneği tarafından düzenlenen "Güçlü ve Yetkili Avukatlık-Modernitenin Zorlukları" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Feyzioğlu, Azerbaycan'ın topraklarının önemli bir kısmının işgal altında olduğuna ve dünyanın bu duruma sessiz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en önemli hedefi kutsal vatan toprağını işgalden ve zulümden kurtarmak olmalıdır. Buna işaret etmek için Nahçıvan'da iki barolar birliği yönetim kurulu, ortak toplantıyı gerçekleştireceğiz. Bu tecrübe mübadelesinde, tecrübelerin karşılıklı değişiminde ve meslektaşların birbirine gidip gelmesinde de bu ortak yönetim kurulu toplantısında güzel kararlar alacağımızı size müjdeleyeceğimi umuyorum."

#metin feyzioğlu #Nahçıvan #TBB #Türkiye Barolar Birliği
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