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"Türkiye büyük bir ülke"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı 42. İnegöl Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nda konuşurken "büyük bir ülke, liderliği oynayan bir ülke" dedi.

Genel 09.10.2019, 16:36
"Türkiye büyük bir ülke"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı 42. İnegöl Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nda konuşurken "büyük bir ülke, liderliği oynayan bir ülke" dedi.

42. İnegöl Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fuara iştirak eden firmaları tek tek ziyaret etti. Oktay, burada yaptığı konuşmada, mobilya sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Türkiye büyük bir ülke, liderliği oynayan bir ülke. Artık kendisine senaryo yazılan değil, senaryoları yazan bir ülke. Muhteşem bir fuarı ziyaret ediyoruz. İnegöl bizim yüz akımız. Mobilya dediğimizde, Türkiye’nin artan ihracatına baktığımızda, üretim boyutunda artan kapasitesine baktığımızda mobilya ve Bursa İnegöl bu anlamda bizim yüz akımız. 110 ülkeden 184’e aşkın firmamız burada. Yine 64 uluslararası alanda organizasyon firmaları bugün buradalar. Bu birkaç gün devam edecek bir fuar. Bu ilçemizin ihracatı 1 milyar doları geçmiş durumda. İşsizlik oranımız negatif durumda. Az önce arkadaşlarımızla değerlendirdik, burada eksi işsizlik var. Demek ki istediğiniz zaman oluyor. Şimdi birazdan başka bir toplantıya geçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın tabii ki başka beklentileri var, yani 1 milyar dolar yetmez toplam ihracat olarak. Bunun içerisinde mobilyanın payı yaklaşık 450 milyon dolar. Ama şimdi ilk hedefimiz bunu nasıl 1 milyon dolara çıkarırız olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Dolayısıyla ihracatı da 2 milyon dolara nasıl çıkarırız? İnegöl’de bizim bütün gayretimiz bununla alakalı. Bugün geldik tüm arkadaşlarımızla birlikte firmalarımızı ziyaret ettik, görüştük. Birazdan dediğim gibi sektör temsilcileriyle daha detaylı görüşeceğiz. Biraz önceki hedefler doğrultusunda nasıl bir yol haritası belirleyebiliriz, o çalışmayı hep birlikte gözden geçireceğiz. Ve biz merkezi hükümet olarak sonuna kadar İnegöl’ün de Bursa’nın da arkasındayız. İhracat yapan, üreten, istihdam oluşturan her bir firmamızın, her bir ilimizin ve ilçemizin sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.

(Seyfettin Aras/İHA)
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