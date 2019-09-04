Türkiye'den Kazakistan'a 10 bin Türkçe kitap

NUR SULTAN (AA) - Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kazakistan'a 10 bin Türkçe kitap bağışlayacaklarını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu'na katılan Parmaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Kazakistan'a 10 bin kitap bağışlayacaklarını belirtti.

Tarih, edebiyat, roman, çocuk ve psikoloji kitapların bir kısmını Kazakistan Milli Kütüphanesi ve üniversite kütüphanelerine bağışlayacakları bilgisini paylaşan Parmaksız, "Kitapların hepsi Türkçe. Kazakistan Latin alfabesine geçiyor ve bu kitaplara ihtiyacı var. Kitaplarla kültür, dil ve edebiyat bağımızı oluşturmuş olacağız." dedi.

Parmaksız, kitapların kasım ayında teslim edileceğini ve bu kapsamda "Kitap en sağlam köprüdür" başlıklı bir konferans düzenleyeceklerini ifade etti.

Kitap bağış projelerinin gelecek yıllarda Özbekistan, Balkanlar, Gökoğuz Yeri ve diğer ülkelerde de devam edeceğini kaydeden Parmaksız, "Kitap deyip geçmemek lazım çünkü o kütüphanelere konulan kitaplar belki 100-300 yıl orada duracak. Biz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama o yazarlar orada olacak." ifadesini kullandı.