Türkiye'den Vizesiz Gidilen Ülkeler Hangileridir?

Türkiye’den ziyaretçileri için vize istemeyen veya kapıda kolay vize uygulaması yapan ülkeler, Türk vatandaşlarının son yıllarda yurtdışı seyahatlerini arttırmalarına neden olmuştur. Avrupa, Asya, Afrika ülkelerinin büyük bir bölümü Türki misafirlerinden vize istememektedir.

Vizesiz seyahat için gerekli olan ilk şart bir pasaportunuzun olmasıdır. Bunun yanı sıra, gitmek istediğiniz ülkenin kapıda veya elektronik ortamda vizeyi nasıl verdiği hakkında bilgi sahibi olmanız da olası sorunların önüne geçecektir.

Türkiye’den Vizesiz Gidilen Avrupa Ülkerleri

Türkiye’den vizesiz gidilen Avrupa ülkeleri arasında:

Makedonya,

Belarus,

Andora,

Ukrayna,

Karadağ,

Kosova,

Bosna Hersek,

Arnavutluk,

Sırbistan,

Yer almaktadır. Türkiye’den birçok balkan ülkesine vizesiz olarak seyahat edebilirsiniz. Her ülke kendi kriterlerine göre farklı kalma süreleri belirlemiştir. Örneğin; Makedonya 90 güne kadar vizesiz seyahat imkânı verdiği gibi Sırbistan için bu süre 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla şeklinde belirlenmiştir.

Avrupa’da vizesiz seyahat

Vizesiz Gidilen Asya Ülkeleri Hangileridir?

için gitmek istediğiniz ülke veya ülkelerin ne şekilde giriş izni verdiğini önceden öğrenmeniz gerekmektedir. Özellikle bazı ülkeler kapıda vize uygulamasına tabi tuttuğu gibi bazı ülkeler ise otel rezervasyonu istemektedir.

Yeşil pasaport sahibi olmayan kişilerin son yıllarda en çok merak ettiği konulardan biri vizesiz gidilebilen ülkelerdir. Umuma mahsus borda renk pasaport sahipleri için gidebilecekleri birçok ülke mevcuttur. Vizesiz rahatlıkla gidebileceğiniz başlıca Asya ülkeleri arasında:

Güney Kore,

Azerbaycan,

İran,

Kazakistan,

Moğolistan,

Malezya,

Japınya,

Tayvan,

Tayland,

Filipinler,

Ürdün,

Sri Lanka,

Lübnan,

Ermenistan,

Doğu Timur,

Irak,

Birleşik Arap Emirlikleri,

Singapur vb.

Yer almaktadır. Avrupa ülkelerine nazaran Asya ve Afrika ülkelerine vizesiz seyahat daha kolaydır. Bazı ülkeler doğrudan sınırda vize uygulamasına tabi tutarken, bazı ülkeler ise e – vize uygulamasını şart koşmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’de giderek yaygınlaşan yurt dışı tatilleri, özellikle birçok ülke ile vizelerin kaldırılması ile daha da kolay bir hale gelmiştir. Türkiye’den sadece uçak bileti ve otel rezervasyonu yaptırarak giriş yapacağınız ülkelerde belirli sürelerde en fazla 90 güne kadar kalmanız mümkündür. Vizesiz seyahat için belirlenen sürenin üzerinde kalmak isteyen kişilerin ekstra yeniden vize almaları gerekmektedir.

Vizesiz Seyahat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vizesiz seyahat etmeniz için gereken ilk şart bir pasaportunuzun olmasıdır. Hali hazırda yeşil pasaportunuz varsa zaten birçok ülkeye doğrudan vizesiz olarak seyahate edebilirsiniz. Ancak bu özel pasaportlara sahip olmayan kişilerin gitmek istedikleri ülkenin vize şartlarına bağlı kalarak taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Günümüzde birçok ülke ile Türkiye arasında vize sorunu ortadan kaldırılmıştır. Ancak yine de her ülkeye doğrudan pasaportunuz ile vizesiz olarak giriş yapamazsınız. Zaman zaman ülkeler sınır kapılarında belirli bir ücret karşılığında anında vize vermektedir. Bazı ülkelere ise doğrudan uçak biletiniz ve pasaportunu ile giriş yapabilirsiniz.