Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada
Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada yer alırken, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile karşı karşıya kaldığı görüldü. Doğal afetin medyaya yansımaları incelendiğinde ise 2019 yılı başından itibaren bu başlık altında 8 bin 167 basın haberinin yansıma bulduğu tespit edildi.
Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada yer alırken, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile karşı karşıya kaldığı görüldü. Doğal afetin medyaya yansımaları incelendiğinde ise 2019 yılı başından itibaren bu başlık altında 8 bin 167 basın haberinin yansıma bulduğu tespit edildi.
Ajans Press’in World Risk Report verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında yer alırken, bu oranın yüzde 4,73 olduğu belirlendi. Dünyanın en fazla doğal afet riski taşıyan ülkesi ise yüzde 50,28 oranla Vanuatu olarak kaydedildi. 172 ülkenin olduğu listede en az doğal afet görülen ülkesi de Katar olarak saptandı. Katar’da bu oran sadece yüzde 0,36 iken ona 0,57 ile Malta’nın, yüzde 1,25 ile de Suudi Arabistan’ın eşlik ettiği görüldü. Türkiye ise bu listeye 112’inci sıradan girdi.(İHA)
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