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"Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülke"

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var"

Genel 29.08.2019, 14:48
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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var." dedi.

Karaaslan, Samsun'un Kavak ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda kaybedilen orman varlığının yerine yenisini çok daha güçlü şekilde idame ettirebilme iradesini gösterdiklerini söyledi.

AK Parti'nin sözde değil, özde çevreci bir parti olduğunu, bunun gereğini attığı her adımda yapmaya özen gösterdiğini vurgulayan Karaaslan, "Orman yangınlarıyla hepimizin ciğerleri yanarken provokatif söylemler yapıldı. Bu yaraları sarmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da, yani 11'inci ayın 11'inde bütün Türkiye'de dünya rekorlarına girecek bir uygulama ile 11 milyon fidan dikeceğiz." diye konuştu.

Yangınlarda kaybedilen alanları tekrar kazanmayı hedeflediklerine işaret eden Karaaslan, "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var. Gelecek nesillere bir gölge, bir iz bırakabileceğimiz önemli bir kampanyanın parçası olacağız." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliğine herkesin ailesiyle, yakınlarıyla katılmasını istedi.

#Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı #Çiğdem Karaaslan #Fidan dikimi #orman varlığı #samsun
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