"Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülke"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var"
SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var." dedi.
Karaaslan, Samsun'un Kavak ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda kaybedilen orman varlığının yerine yenisini çok daha güçlü şekilde idame ettirebilme iradesini gösterdiklerini söyledi.
Yangınlarda kaybedilen alanları tekrar kazanmayı hedeflediklerine işaret eden Karaaslan, "Özellikle son dönemlerde farklı nedenlerle kaybettiğimiz orman varlığımızı telafi etmek istiyoruz. Türkiye dünyada orman varlığını artıran tek ülkedir. Böyle bir önemli misyonumuz var. Gelecek nesillere bir gölge, bir iz bırakabileceğimiz önemli bir kampanyanın parçası olacağız." ifadesini kullandı.
Karaaslan, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikimi etkinliğine herkesin ailesiyle, yakınlarıyla katılmasını istedi.
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