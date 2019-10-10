Türkiye, Ekvador'da yükselen gerginlikten

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümete yönelik protesto gösterilerinde yükselen gerginlikten "kaygı duyulduğu" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ekvador'da son günlerde yaşanan protesto gösterilerini takiben gerginliğin yükselmesinden kaygı duyulmaktadır. Ülkede anayasal düzenin muhafazasına önem atfediyor, görüş ayrılıklarının demokrasi ve anayasaya saygı çerçevesinde sağduyuyla ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere, 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt sübvansiyonunu kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.