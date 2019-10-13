Türkiye, Endülüs'te "İslam Kültürü Günleri"nde
- Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu - Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgüzel: - "Endülüs'te İslam hakimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur"
MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.
11-13 Ekim'de düzenlenen 20. İslam Kültürü Günleri'nde Türkiye'yi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etti. Etkinlik dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Madrid YEE Müdürü Ersin Adıgüzel, "Endülüs'ün İslam hakimiyeti altında geçen sekiz yüzyıl boyunca üç semavi din mensuplarının birlikte barış ve huzur içinde yaşadığını" vurguladı.
Diğer yandan, etkinlik kapsamında Huelva'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve YEE iş birliğiyle geleneksel ebru, hat ve modern kaligrafi sanatının seçkin örnekleri sergilendi.
Türk sanatına ilgili gösteren İspanyollar, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı.
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