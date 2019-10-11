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Türkiye Ermenilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, “Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.

Genel 11.10.2019, 11:36 11.10.2019, 11:45
Türkiye Ermenilerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
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Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması yapan Türkiye Ermenileri Patrik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, “Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Barış Pınarı Harekatı #Türkiye Ermenileri
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