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Türkiye genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

ANKARA (AA) - Ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Genel 03.09.2019, 10:22 03.09.2019, 12:29
Türkiye genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

ANKARA (AA) - Ülke genelinde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 30-31 Ağustos tarihleri arasında uygulama gerçekleştirildi.

70 bin 514 aracın denetlendiği uygulamalarda bin 45 araç trafikten men edildi, bin 213 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca bin 21 sürücünün ehliyet belgelerine geçici olarak el konuldu.

Bu kapsamda 6 bin 471 trafik kural ihlali tespit edilerek, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

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