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Türkiye ile ABD sınırda ortak devriye attı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe sınırında Türkiye ve ABD’ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı.
Genel 24.08.2019, 19:33
Akçakale’de, Türkiye ve ABD yetkilileri arasında günlerdir sürdürülen ’güvenli bölge’ görüşmelerinde sona gelinirken, bugün sınır hattında hareketlilik olduğu gözlendi. Çift uçuş yapan Türkiye ve ABD’ye ait askeri helikopterler ilk kez ortak devriye attı. Suriye tarafından gelerek, Akçakale sınırlarına giren ve İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yapan askeri helikopterler, bir süre sonra tekrar havalandı.(Sinan Özdemir - Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)
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