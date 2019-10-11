Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı 3. gününde
Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Milli Savunma Bakanı Akar: "Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi"
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

“Türkiye ile anlaşmasının yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz“

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa ülkelerindeki düzensiz göç akımıyla ilgili endişeleri konusunda, "Şu anda en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş anlaşmanın yürürlükte olmasıdır." dedi.

Genel 11.10.2019, 13:00 11.10.2019, 14:17
“Türkiye ile anlaşmasının yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz“

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa ülkelerindeki düzensiz göç akımıyla ilgili endişeleri konusunda, "Şu anda en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş anlaşmanın yürürlükte olmasıdır." dedi.

Borisov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov ile basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Bulgaristan'a doğru bir göç akımının yaşanabileceği konusunda herhangi bir endişelerinin bulunmadığını" belirtti.

Gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Borisov, şöyle devam etti:

"Şu anda en önemli olan AB ile Türkiye arasında (düzensiz göçle ilgili) daha önce paraf edilmiş bulunan anlaşmanın yürürlükte olmasıdır çünkü alınacak tedbirler ne olursa olsun, 50-100 bin kişi (Türkiye ile sınırdaki) tel örgü engeline dayanırsa, orada ister ordu olsun ister polis olsun, o tel örgüyü devirip geçecekler. Benden veya Karakaçanov'tan 'ateş etme' emri vermemizi bekleyemezsiniz."

Borisov, Bulgar sınırında düzensiz göç baskısının "sıfır olduğunu" belirterek, "İşte bu yüzden Türkiye ile anlaşmasının yürürlükte olmasında ısrar ediyoruz. Yunanistan'a olan göç baskınının korkunç olması bir rastlantı değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gerekirse ordu da Sınır Polisine yardım edebilir"

Savunma Bakanı Karakaçanov, Sınır Polis güçlerinin kapasitesi çerçevesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Gerekirse ordu da Sınır Polisine yardım edebilir. Ortada hiçbir hareketlilik yok." dedi.

Bu arada Başbakan Borisov, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlık Basın Merkezinin yazılı açıklamasında, görüşmede, Suriye'deki durumun değerlendirilerek, gelişmeler konusunda duyulan endişelerin paylaşıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
banner62
#düzensiz göç #bulgaristan #Bulgaristandaki Sınır Polisi #Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov #Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov #Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@