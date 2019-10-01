TAHRAN (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin bölgenin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

İran Meclisi Haber Ajansı ICANA'nın haberine göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ile bir araya gelen Zünnur, iki ülke ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Komisyon olarak özellikle iki ülke parlamentoları arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesini desteklediklerini dile getiren Zünnur, Türkiye ile İran'ın bölgede terör ve aşırıcılığa karşı mücadelede iş birliği yaptığını belirterek, "Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin olumlu sonuçları oldu. Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli katkılar sundu." dedi.

Türkiye ile İran arasındaki kültürel, tarihi ve stratejik ilişkilere işaret eden Zünnur, "Türkiye ile İran arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda gelişmesi iki ülke halkının da çıkarınadır." görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs de İran'ın Türkiye dış siyasetinde önemli bir yere sahip olduğuna vurguladı.

Örs, "İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin artması muhtelif zeminlerdeki iş birliğinin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasındaki turizm ve ticaretin gelişmesinin iki ülke yetkililerinin gündeminde olduğunu kaydeden Örs, bu hedeflerin gerçekleşmesinde parlamentoların oynayacağı rolün çok önemli olduğunu ifade etti.







