ANKARA (AA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, küreselleşen dünyada araştırma ve inovasyonun birbirinden ayrılamayacağını belirterek, "Eğer başarılı olmak istiyorsanız çalışmalarınızı ortaklık bağlarıyla yürütmelisiniz. Türkiye ve İtalya'nın ortaklıklarını daha fazla pekiştireceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen "Türkiye-İtalya İnovasyon Günü"ne, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda akademisyen, iş insanı ve davetli katıldı.

Burada konuşan Gaiani, iki ülke arasındaki ilk "İnovasyon Günü"nün açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta TÜBİTAK Başkanı Mandal olmak üzere bu inisiyatifin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'ye ilk geldiğinde Türk kurumlarının, üniversitelerinin ve şirketlerinin araştırma ve inovasyon çalışmalarını ilerletme çabalarından çok etkilendiğini anlatan Gaiani, "Küreselleşen dünyada, araştırma ve inovasyon birbirinden ayrılamaz eğer, başarılı olmak istiyorsanız çalışmalarınızı ortaklık bağlarıyla yürütmelisiniz. Türkiye ve İtalya'nın ortaklıklarını daha fazla pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaiani, bilimsel ve teknolojik inovasyonun karşılıklı ilişkilerin güçlenmesi için önemine işaret ederek, Türkiye-İtalya İnovasyon Günü'nün hedefinin, iki ülke ilişkilerinde bu bağı güçlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye ve İtalya arasında endüstriyel ve teknolojik birçok alanda iş birliği yapıldığını dile getiren Gaiani, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğine yönelik ilk anlaşmanın 1982'de imzalandığını hatırlattı.

Gaiani, İtalyan şirketlerinin ilk Türk uydu programı Göktürk-1'e yaptığı katkıların, iki ülke iş birliğinin en iyi örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

- "Türkiye ve İtalya, yeni nesillerin geleceği için birlikte çalışabilir"

İtalya Dışişleri Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Müdürü Fabrizio Nicoletti, katılmaktan büyük memnuniyet duyduğu etkinliğin, iki ülkenin araştırma ve inovasyon alanında yeni mekanizmaları nasıl geliştireceği konusunda yol göstereceğini belirtti.

Orta Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun kesiştiği noktada yer alan konumuyla Türkiye'nin, İtalya'nın Akdeniz'in geleceği konusunda kendine en yakın gördüğü ülke olduğunu vurgulayan Nicoletti, "Barış ve ilerleme kadar, istikrar ve kalıcı büyümenin de ancak bilimsel eğitimin yeni teknoloji ve kapasitelerle geliştirilmesiyle elde edilebildiğinin farkındayız." diye konuştu.

İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) ile TÜBİTAK arasındaki iş birliğinin önemine değinen Nicoletti, iki ülkenin bilim, araştırma ve inovasyon alanında başarılar elde edeceğine olan inancını vurguladı.

Nicoletti, "Ülkelerimiz, önümüzdeki aylarda ve yıllarda çocuklarımızın, yeni nesillerimizin geleceği için birlikte çalışabilir." dedi.

Türkiye- İtalya İnovasyon Günü, iki ülke arasındaki inovasyon, girişim, araştırma ve bilimsel iş birliği konularında düzenlenen panellerle devam etti.