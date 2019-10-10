Son Dakika
"Barış Pınarı Harekatı’nda 109 terörist etkisiz hale getirildi"
Barış Pınarı Harekatı 2.nci gününde
Barış Harekatı’na ilişkin asparagas habere gözaltı
İstanbul Başsavcılığından Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar’da okul açtı

- TMV, dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar'da anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi verecek

Genel 10.10.2019, 14:03
Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar’da okul açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika’nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar’da okul açarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı.

TMV Madagaskar Direktörü Mirad Garanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitiminin verileceği yeni okulun hizmete açıldığını söyledi.

Vakfın okul açtığı ülkeler arasına Madagaskar’ı da eklemenin gururunu yaşadıklarını belirten Garanlı, “Türkiye’nin küresel eğitim markası haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, Madagaskar’da açılan okulu vasıtasıyla ülkemizde eğitim alanında ulaşılan yüksek seviyeyi Madagaskar’a da taşıyacak.” dedi.

Garanlı, okulun yetiştirdiği öğrencilerin ve eğitim alanındaki iş birliği projelerinin Türkiye ile Madagaskar arasında kültürel köprü vazifesi göreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında ülkeyi ziyareti sonrası okul açma faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Garanlı, yeni okulun 280 öğrencilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Asya ile Afrika'yı buluşturan, dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar, Hint Okyanusu ile Mozambik kanalı arasında kalıyor.

Başkentte yaklaşık 1,5 milyon kişi yaşarken ülke nüfusunun 25 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

#TMV #Madagaskar #Maarif Vakfı
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:47
Öğle 12:41
İkindi 15:50
Akşam 18:24
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@