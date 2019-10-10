Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar’da okul açtı
- TMV, dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar'da anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimi verecek
İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika’nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar’da okul açarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı.
TMV Madagaskar Direktörü Mirad Garanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitiminin verileceği yeni okulun hizmete açıldığını söyledi.
Vakfın okul açtığı ülkeler arasına Madagaskar’ı da eklemenin gururunu yaşadıklarını belirten Garanlı, “Türkiye’nin küresel eğitim markası haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, Madagaskar’da açılan okulu vasıtasıyla ülkemizde eğitim alanında ulaşılan yüksek seviyeyi Madagaskar’a da taşıyacak.” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında ülkeyi ziyareti sonrası okul açma faaliyetlerine başladıklarını hatırlatan Garanlı, yeni okulun 280 öğrencilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
Asya ile Afrika'yı buluşturan, dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar, Hint Okyanusu ile Mozambik kanalı arasında kalıyor.
Başkentte yaklaşık 1,5 milyon kişi yaşarken ülke nüfusunun 25 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
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