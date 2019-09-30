Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak
İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı...
İSLAMABAD (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün kuracağı kanalın İngiliz BBC televizyonuna benzeyeceğini söyledi.
Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Han, üç liderin uzlaştığı televizyon kanalına ilişkin bilgi verdi.
Han, kanalda Müslümanlara ilişkin konulara yer verileceğini belirterek "Toplantımızda Müslümanların meselelerinin altını çizmenin yanında İslamofobi'yle de mücadeleye ilişkin yayınlar yapacak BBC tipi İngilizce kanal kurmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.
Han, geçen hafta üç liderin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki buluşmasının ardından ortak televizyon kanalı kurma kararı alındığını açıklamıştı.
İslam hakkında bilinen yanlışları düzeltmek ve İslamofobi'yle mücadele etmek için kurulacak kanalın Müslümanlara özel bir medya olacağını da söyleyen Han, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşması ve Erdoğan ile düzenledikleri İslamofobi konulu toplantıda da konuya ilişkin mesajlarını dünyayla paylaşmıştı.
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