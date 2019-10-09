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Türkiye meşru savunma hakkını kullanıyor

- Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı hakkında hatırlattığı BM Şartı'nın 51. maddesi, saldırıya hedef olması halinde BM üyelerine meşru savunma hakkı veriyor

Genel 09.10.2019, 17:42
Türkiye meşru savunma hakkını kullanıyor
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin uluslararası hukuk gereğince Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın dayanaklarından olan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor.

BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki BM Şartı'nın 51. maddesinin girişinde, "Bu Antlaşma'nın (BM Şartı'nın) hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez." ifadesi yer alıyor.

Maddenin devamında "Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez." ibaresi yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise harekat hakkında BMGK üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrılarak bilgilendirildiğini bildirmişti.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

#51. madde #Barış Pınarı Harekatı #BM #BM Şartı #meşru savunma #türkiye
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