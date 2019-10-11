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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı

BERLİN (AA) - Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Genel 11.10.2019, 10:58 11.10.2019, 12:09
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı araç kundaklandı
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BERLİN (AA) - Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.

Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#almanya #Kundaklama #Berlin Büyükelçiliği
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