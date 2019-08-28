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"Türkiye, öncelikli ortağımız"

- Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey: - "Türkiye, öncelikli ortağımızdır. Türkiye ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz ve tüm alanlarda daha verimli iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz"

Genel 28.08.2019, 13:23

MİNSK (AA) - Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Türkiye'yi öncelikli ortak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz ve tüm alanlarda daha verimli iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Minsk'teki Dışişleri Bakanlığında, Makey ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine işaret eden Makey, "Geçen sene ikili ticaret hacmi bir milyar dolara yaklaştı fakat bu senenin yarısında, rakamlarda düşüş izleniyor." ifadesini kullandı.

Makey, Ticaret Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulduğunu ve iki ülke arasında ticaret alanında olumsuz eğilimin üstesinden gelinmesi için adımlar atılacağını vurguladı.

- "Ülkemizde 140 Türk şirketi bulunuyor"

Makey, Belarus'ta Türk işletmelerin sayısının artması gerektiğine dikkati çekerek, "Türk işletmelerin, Belarus ekonomisine yatırımın hacmi 800 milyon doları aştı. Ülkemizde yaklaşık 140 Türk şirketi bulunuyor." dedi.

İki ülke arasında teknoloji, inovasyon ve eğitim alanında iş birliğini genişletmek istediklerini dile getiren Makey, "Türkiye, öncelikli ortağımızdır. Türkiye ile dostluğumuza büyük önem veriyoruz ve tüm alanlarda daha verimli iş birliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#belarus #Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey #Çavuşoğlu #ekonomi ilişkiler #türkiye
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