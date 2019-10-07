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Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'da bulunan merkezi istasyonlarında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'daki...

Genel 07.10.2019, 12:35
Türkiye Petrolleri ücretsiz mama dağıttı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'da bulunan merkezi istasyonlarında, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Petrolleri'nin İstanbul'daki merkez istasyonlarını ziyaret edenler, bir hayvanın karnını doyurma imkanına kavuştu.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Yolda yaşam var; İstasyonda mama var" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye Petrolleri'nin istasyonlarını ziyaret eden müşterilere ücretsiz mama verildi.

#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü #Türkiye Petrolleri
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