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Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesisi başladı

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla başladı.

Genel 08.10.2019, 14:26 08.10.2019, 14:53
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesisi başladı
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BELGRAD (AA) - Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla başladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, zirvenin gerçekleştirildiği Sırbistan Sarayı'na gelen konuklarını tokalaşarak karşıladı.

Aile fotoğrafı çekiminin ardından üçlü zirveye geçen liderler, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic #Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic #Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic #Sırbistan Sarayı #Sırp üye Milorad Dodik #TürkiyeSırbistanBosna Hersek Üçlü Zirvesi
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