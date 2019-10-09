Son Dakika
Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor
Denizli’de 3.8 büyüklüğünde deprem
Bakan Çavuşoğlu: “Sahada da masada da güçlü Türkiye’yiz hamd olsun”
Türkiye uluslararası toplumu bilgilendirdi
HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM Genel Kurulda tepki
Türk savaş uçakları 30 km derinliğe kadar indi, hedefler imha edildi

Türkiye uluslararası toplumu bilgilendirdi

- Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslararası toplumu bilgilendirdi

Genel 09.10.2019, 19:48 09.10.2019, 20:01
Türkiye uluslararası toplumu bilgilendirdi
banner63

ANKARA (AA) - Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası toplumu bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, harekatla ilgili bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcı Sedat Önal, Bakanlığa gelen ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği Maslahagüzarı Cheng Weihua'yı bilgilendirdi.

BMGK üyesi ülkeler dışında bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BMGK'nın daimi üyelerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili notayla bildirim yapıldığını söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı da ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

#BMGK #Dışişleri Bakanlığı
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@