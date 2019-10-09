Türkiye uluslararası toplumu bilgilendirdi
- Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslararası toplumu bilgilendirdi
ANKARA (AA) - Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası toplumu bilgilendirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, harekatla ilgili bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
BMGK üyesi ülkeler dışında bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BMGK'nın daimi üyelerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili notayla bildirim yapıldığını söylemişti.
Milli Savunma Bakanlığı da ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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