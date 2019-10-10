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Türkiye, uluslararası toplumu bilgilendirmeye devam ediyor

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirilmek için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Genel 10.10.2019, 14:01
Türkiye, uluslararası toplumu bilgilendirmeye devam ediyor

ANKARA (AA) - Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında Türkiye'deki yabancı temsilcilikleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak devam eden harekata ve harekatın nedenlerine ilişkin bilgilendirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri de dün harekatla ilgili bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcı Sedat Önal, Bakanlığa gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cheng Weihua'yı bilgilendirmişti.

BMGK üyesi ülkeler dışında Bakanlığa çağrılarak bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer almıştı.

#Dışişleri Bakanlığı #Barış Pınarı Harekatı #AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
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