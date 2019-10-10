Türkiye, uluslararası toplumu bilgilendirmeye devam ediyor
- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirilmek için Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
ANKARA (AA) - Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında Türkiye'deki yabancı temsilcilikleri bilgilendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak devam eden harekata ve harekatın nedenlerine ilişkin bilgilendirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcı Sedat Önal, Bakanlığa gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cheng Weihua'yı bilgilendirmişti.
BMGK üyesi ülkeler dışında Bakanlığa çağrılarak bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer almıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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