“Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracağız“

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Cibuti Yükseköğrenim ve Araştırma Bakanı Nabil Muhammed Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Bakan Ahmed'le verimli bir görüşme yaptık. Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.