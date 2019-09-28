"Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik" (1)

MUĞLA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum, Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan yağış sebebiyle seller ve heyalanlar oluştuğunu, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Bodrum'da imara aykırı yapıların tespitinin, yine ruhsata imar planına uymayan 8'i otel 9 projesi olmak üzere bin 611 bağımsız bölümün tespitini yaptıklarını aktaran Kurum, ilgililere bu tespitler doğrultusunda imara aykırılıkların düzeltilmesi için süre verdiklerini dile getirdi.

Geçen bir aylık süreçte bakanlığın ilgili birimlerinin tespitleri yaptıklarını aktaran şöyle konuştu:

"Yapılan tespitlere baktığımızda imar barışına uymayan 31 Aralık 2018 tarihi öncesinde yapılmış ancak sonrasında yapılmış gibi gösterilen, yine arazide doğal kot kesitlere uyulmamış, ilave bodrum katların çıkarıldığı ve imar planı ve ruhsata aykırı yapıların yapıldığını gördük. Bu anlamda ilk 50 metrede hiçbir şekilde yapılaşma yapılmamasına rağmen mevcutta yapıların olduğu, ikinci 50 metrede günübirlik tesisler yapılması gerekirken günübirlik tesisler dışında tesisler olduğu, yine imar planında turizm tesisi olarak gösterilip mevcutta konut olarak yerleşmelerin olduğu tespitleri yapıldı ve ilgililerine bildirildi. 19 projede 2 bin 100 bağımsız bölümü içeren tespitlerimiz oldu. Toplamda 11'i otel 19 proje 2 bin 100 bağımsız proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu projenin 10'unda yükleniciler tarafından yıkım işlemleri başlatıldı. Diğer başlatılmayan 9 projeye ilişkin de ilgili birimlerin aldığı tedbirlerle yıkım işlemlerini fiilen gerçekleştiriyoruz. 19 projede 2 bin 100 bağımsız bölüme ilişkin de yıkım işlemleri süratli bir şekilde yapılacak ve en yakın zamanda imara uygun hale getirilecek. Bodrum'da ve tüm sahil kesiminde incelemelerimiz devam ediyor. Bu anlamda Muğla'daki 9 ilçemizde 30 gündür aralıksız şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz."

- "Çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

Gazetecilerin İmar Barışı'na uymayan binalara ilişkin sorusuna Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Biz doğal güzelliklerimizin, doğamızın, bize emanet olarak bırakılmış bu güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalarımız azim ve kararlıklıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, liderliği çerçevesinde az katlı, bizim özümüze, kültürümüze, geleneğimize, aile yapılarımıza uygun binaları gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu çerçevede çalışmalarımız sürdüreceğiz. Bu anlamda tüm kaçak yapıların yıkılacağını, imar barışına uymayan tüm yapıların devletimiz eliyle yıkılacağını bildirmek isterim."

Havadan, sahilden ve karadan kaçak yapıların tespitlerini yaptıklarını anlatan Kurum, "Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere kaçak yapılarla ilgili hem belediyelere hem yüklenicilere tespitleri bildiriyorlar ve bu tespitlere müteakip de bir ay içinde kaçak yapıların kaldırılmasını bekliyoruz. Bugün de 9 proje süreçte bekledi. Biz de fiilen iş makineleri ile imara aykırı yapıların yıkımın gerçekleştirdik. 21 bin kaçak yapıya ilişkin de aynı süreci işleteceğiz. Ayder'i de Uzungöl'ü de Nevşehir'i de Bodrum'u da koruyacağız. Bu noktada süreci kararlı ve azimli bir şekilde bu süreci yürüteceğiz." diye konuştu..

Kaçak yapılarından dolayı imar barışı sürecinde yatırdığı bedellerin irat olarak kaydedildiğini anlatan Kurum, "Bunun dışında da 20 milyon lira cezai işlem uygulanmıştır. Yıkım esnasında devletin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip alınacaktır. Bu bölgede 750'ye yakın yapı kayıt belgesini iptal ettik. Uydu görüntülerini çakıştırıyoruz. 31 Aralık 2018 öncesi ve sonrası uydu görüntülerini çakıştırıyoruz. Bu uydu görüntülere uymayan yapılara ilişkin gerekli işlemi yapacağız." dedi.

- "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var"

Kurum, havadan, sahilden ve karadan kaçak yapıların tespitlerini yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere kaçak yapılarla ilgili hem belediyelere hem yüklenicilere tespitleri bildiriyorlar, bu tespitlere müteakip de bir ay içinde kaçak yapıların kaldırılmasını bekliyoruz. Bugün de 9 proje süreçte bekledi. Biz de fiilen iş makineleri ile imara aykırı yapıların yıkımın gerçekleştirdik. 21 bin kaçak yapıya ilişkin de aynı süreci işleteceğiz. Ayder'i de Uzungöl'ü de Nevşehir'i de Bodrum'u da koruyacağız. Bu noktada süreci kararlı ve azimli bir şekilde bu süreci yürüteceğiz. İstanbul Depremi'ne ilişkin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı."

Bir gazetecinin deprem anındaki toplanma alanlarına ilişkin sorusuna Kurum, "Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur." diye konuştu.



