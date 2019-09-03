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Türkiye'den ABD'ye taziye
- Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'deki gemi yangını) Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"
Genel 03.09.2019, 14:58
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığınca, Güney Kaliforniya açıklarında bir gemide çıkan yangında, hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletildi.
Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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