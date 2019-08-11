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Türkiye’den Bingazi’deki saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki Bingazi kentinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.
Genel 11.08.2019, 09:16
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bingazi’de dün meydana gelen bombalı araç saldırısında BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) personeli 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. BM’nin Libya’da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin temini yönündeki gayretlerine desteğimizi sürdüreceğiz” denildi.(İlker Turak/İHA)
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