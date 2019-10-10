Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi
- Türkiye, BMGK'nin KKTC sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında gerçekleştirilen kapalı oturumu ve yayınlanan basın açıkalamasını "BMGK'nin görev yönergesinin istismar edilmesi" olarak değerlendirdi
ANKARA(AA) - Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan Maraş hakkında gerçekleştirilen kapalı oturumu ve yayınlanan basın açıklamasını "BMGK'nin görev yönergesinin istismar edilmesi" olarak değerlendirdi.
"Maraş'ta uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olmaması nedeniyle, Kıbrıs Rum tarafının gereksiz talebi üzerine düzenlenen bu oturumu ve ayrıca, ardından yayınlanan basın açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nin görev yönergesinin istismar edilmesi olarak değerlendiriyoruz."
Açıklamada, "Türkiye, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu meseleye ilişkin bugün yayınladığı basın açıklamasını tamamen desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.
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