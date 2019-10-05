Türkiye'den Gabonlu hasta çocuklara eğitim yardımı
- Türkiyenin Libreville Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle THY ve Türk iş adamları Gabonlu hasta çocuklara eğitim yardımı yaptı - Türkiye'nin Libreville Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman: - "Çocukların gözlerinde beliren parıltı her şeye değerdi. Ufak bir yardım bazen büyük mutluluklar yaşatıyor"
DAKAR (AA) - Türkiyenin Libreville Büyükelçiliğinin inisiyatifiyle Türk Hava Yolları (THY) ve Türk işadamları, Gabonlu hasta çocuklara eğitim yardımı yaptı.
Türkiye'nin Libreville Geçici Maslahatgüzarı olarak görev yapan Nur Sağman, Türkiye'den getirilmesini sağladığı eğitim ve kırtasiye malzemelerini Libreville Üniversite Hastanesinde HIV tedavisi gören 300 çocuğa ulaştırdı.
Sponsorluğunu THY ve Gabon’daki Türk firması Desiba Enerji'nin üstlendiği yardım organizasyonunda hediyelerini Büyükelçi Sağman ve Türk iş adamlarının elinden alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Hastanenin Tedavi Merkezindeki törene hükümet yetkilileri, hastane yöneticileri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ile hasta çocukların aileleri katıldı.
Diplomasinin sadece müzakerelerden ibaret olmadığına, yardım faaliyetlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Sağman, Türkiye'nin insani yardım konusunda dünyada örnek alınacak bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı.
Büyükelçi Sağman, "Çocukların gözlerinde beliren parıltı her şeye değerdi. Ufak bir yardım bazen büyük mutluluklar yaşatıyor." diye konuştu.
Yardım organizasyonundan sonra Gabon Spor ve Kültür Bakanı Franck Nguema ile bir araya gelen Sağman, Desiba yöneticilerinden Ülkan Delikan ile Lütfi Arıboğan'ın eski milli sporcu olduğu bilgisini paylaştı.
Bunun üzerine Bakan Nguema, Gabon’da sporun gelişimi için ortak projeler geliştirme teklifinde bulundu.
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