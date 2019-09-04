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Türkiye'den Ukraynalı askerlere İHA eğitimi
KİEV (AA) - Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı askerlerin, Bayraktar TB2 İHA'ların...
Genel 04.09.2019, 18:24
KİEV (AA) - Ukraynalı askerler, Türkiye'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı askerlerin, Bayraktar TB2 İHA'ların kullanımına yönelik Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.
Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İHA’ları bir süre önce teslim edilmiş ve testleri başarıyla gerçekleştirilmişti.
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