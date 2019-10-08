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Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

İRBİD (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, beraberindeki heyetle birlikte Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Yermuk Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.Üniversite Rektörü Zeydan el-Kefafi ile bir araya gelen...

Genel 08.10.2019, 01:41
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti

İRBİD (AA) - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, beraberindeki heyetle birlikte Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Yermuk Üniversitesi'ne ziyarette bulundu.

Üniversite Rektörü Zeydan el-Kefafi ile bir araya gelen Karagöz, kültür ve eğitim alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Öğrencilerle de görüşen Karagöz, onların, Türkçeyi öğrenme amacıyla özel donanımlı laboratuvar ve üniversite kütüphanesinde Türk kültür bölümü açılmasıyla ilgili soru ve önerilerini yanıtladı.

Karagöz, öğrencilerin Türkçe öğrenimi konusunda daha fazla bilgi edinmeleri için Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile koordineli olarak çalışacağını söyledi.

Karagöz İrbid ziyareti kapsamında ayrıca, bir ticaret merkezine ziyarette bulunarak burada İrbidlilerle Türk malı ürünlerin kalitesiyle ilgili bilgi aldı.

İrbid Belediye Başkanı Rıdvan el-Atum ile de bir araya gelen Karagöz, Suriye krizi ve artan mülteci sayısı nedeniyle kentte yaşanan sıkıntıları ve kent projelerini görüştü.


#İrbid #Murat Karagöz
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