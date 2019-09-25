"Türkiye'nin en büyük emek hareketi haline dönüştü"
- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak, Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü"
NEVŞEHİR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü." dedi.
Yalçın, sendikasının il binasının açılış töreninde, Memur-Sen'in 1 milyonda fazla üyesi ile Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduğunu vurgulayarak, 27 yıldır devam eden faaliyetlerinde milletin hassasiyetlerini göz önünde bulunduran bir sendikacılık anlayışının hakim olduğunu belirtti.
Memur-Sen'in, entelektüel kapasitesi, hareket tarzı, ilkesel değerleri ve başlangıçtan beri ortaya koyduğu bakiyesi ile farklı bir konfederasyon olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.
Binanın açılış kurdelesi Yalçın, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.
Yalçın, kentteki programları kapsamında, Aktaş ve Bağlı'yı makamlarında ziyaret ederek yürüttükleri sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
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