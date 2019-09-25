Son Dakika
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü
Ukrayna'dan BM'ye eleştiri
Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Trump, Macron ve Merkel ile İran meselesini görüştü
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Kebbaşi Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü

"Türkiye'nin en büyük emek hareketi haline dönüştü"

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak, Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü"

Genel 25.09.2019, 18:52

NEVŞEHİR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü." dedi.

Yalçın, sendikasının il binasının açılış töreninde, Memur-Sen'in 1 milyonda fazla üyesi ile Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduğunu vurgulayarak, 27 yıldır devam eden faaliyetlerinde milletin hassasiyetlerini göz önünde bulunduran bir sendikacılık anlayışının hakim olduğunu belirtti.

Memur-Sen'in, entelektüel kapasitesi, hareket tarzı, ilkesel değerleri ve başlangıçtan beri ortaya koyduğu bakiyesi ile farklı bir konfederasyon olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Biz, bu millete kendimizi borçlu hisseden bir konfederasyonuz. Kamu görevlisiyiz, milli gelirden payımızı hakkıyla almak için mücadele eden bir örgütlü yapıyız. Devletten alacaklıyız, bu konuda hiç tartışma götürmez bir gerçek var. Ama millete de borçluyuz, işimiz millete hizmet etmektir. Ekmeğimizi helal ettirmemizin yolu millete hizmetten geçer. Memur-Sen ailesi olarak bu milletin hassasiyetine hassaslık gösteren hiçbir zaman milletle karşı karşıya gelmeyen bir anlayışı iftiharla sürdürüyoruz. Sendikal hareketimizde yarım asra yürüyen bir yolculuğumuz var. Başladığımız 14 Şubat 1992'den bu tarihe kadar yüzümüzü yere eğdirecek bir hikaye üretilmedi. Çünkü bunun altında entelektüel kapasite var. Gelinen nokta itibarıyla konfederasyonumuz en son 1 milyon 20 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü, en büyük emek hareketi haline dönüştü."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.

Binanın açılış kurdelesi Yalçın, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.

Yalçın, kentteki programları kapsamında, Aktaş ve Bağlı'yı makamlarında ziyaret ederek yürüttükleri sendikal faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.


#Açılış töreni #Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın #nevşehir
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@