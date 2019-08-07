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Türkiye’nin ilk milli “uçan arabası” için motor testi devam ediyor
Türkiye’nin ilk milli “uçan arabası” için hazırlıkların başladığını duyuran Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden “Motor testine devam” başlığı altında çalışmalara dair fotoğraflar yayınladı.
Genel 06.08.2019, 23:33
Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, dün sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin çalışmaların başladığını açıklamıştı. Bayraktar, çalışmalara dair fotoğrafları bugün “Motor testine devam” başlığı altında sosyal medya üzerinden paylaştı.(İHA)
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