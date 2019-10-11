Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki
PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış...
PARİS (AA) - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tutumuna tepki gösterdi.
Harekata ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız yetkililere Türkiye'nin harekatı Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı değil YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığını vurguladığını söyledi.
Musa, görüşmede, "Dost ve müttefiklerimiz karar vermeliler, taraflarını seçmeliler, ya biz ya da PKK. Diğer önemli meselemiz göç sorunu. Avrupa bu konuda romantik politikalar izliyor, somut bir adım atmıyor. Yük bizim sırtımızda. Hem sorumluluk almıyorsunuz hem de bizi eleştiriyorsunuz. Yarın size 100 bin göçmen gönderelim, olmadı 50 bin, 10 bin gönderelim. Alabilir misiniz? Muhtemelen hayır. Bilin ki biz 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandığını söyledi.
Görüşmede, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere Suriyelilerin dönmesini sağlayacaklarını ifade ettiğini aktaran Büyükelçi Musa, Avrupalıların Türkiye'nin bu operasyonu başlatmasının nedenlerini iyi kavraması gerektiğini belirttiğini de dile getirdi.
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