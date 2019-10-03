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"Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracağız"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da artıracağız"
Genel 03.10.2019, 13:05
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını artıracaklarını bildirdi.
Görüşmenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Bakan Ahmed'le verimli bir görüşme yaptık. Ülkemize gelen Cibutili burslu öğrenci sayısını daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.
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