Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu: - "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır"
Genel 13.10.2019, 13:51
BAĞDAT (AA) - Türkmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkelerinin endişeli olduğuna dikkati çeken Mimaroğlu, özellikle Türkiye'nin güney sınırında birden fazla terör örgütünün varlık göstermesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.
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