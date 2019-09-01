TUS başladı

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- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başladı
Genel 01.09.2019, 08:17 01.09.2019, 11:23
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2.dönem) başladı.
Sınavın Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavın öğleden sonra yapılacak Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.
Sınavın her iki oturumunda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.
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