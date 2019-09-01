TUS başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2.dönem) başladı.

ÖSYM tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 2019-TUS 2. Dönem, "Temel Tıp Bilimleri Testi" ve "Klinik Tıp Bilimleri Testi" olmak üzere iki oturumda yapılıyor.

Sınavın Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavın öğleden sonra yapılacak Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

Sınavın her iki oturumunda da adaylara 120 soru için 150'şer dakika süre verilecek.