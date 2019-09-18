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TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim"

Genel 18.09.2019, 10:26 18.09.2019, 10:40
TUS sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM takvimine göre 26 Eylül'de açıklanması beklenen 2019-TUS 2. dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında "Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da TUS ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

#2019TUS 2.dönem #ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün #sonuç #Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
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