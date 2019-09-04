TÜYAP'tan Eskişehir'de Tarım Fuarı...

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları beraberinde, Eskişehir Ticaret Odası işbirliği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve KOSGEB’in destekleri ile hazırlanan Eskişehir Tarım, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı ETO – TÜYAP Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

FUARA BÜYÜK İLGİ

TÜYAP tarafından Eskişehir’de ilk kez düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda Eskişehir başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanından mekanizasyon, tohum, gübre, ilaç üretimi konularında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Bölgede büyük ses getireceği beklenen Fuarda, ziyaretçiler üretici firmalarla birebir görüşme olanağı buluyor. Tarım ve Hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvancılık ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin, zirai gübre çeşitlerinin, ekolojik tarım tekniklerinin, tohum, fide, fidan ve bahçecilik ve ilgili teknolojilerintopluca tanıtılacağı bir platform olan Eskişehir Tarım Fuarı sektöre önemli katkılar sağlayacak. Yurtiçinden gelecek olan çiftçiler, üreticiler, mühendisler ve tarım danışmanları ile on binlerce ziyaretçi yeni ürün ve teknolojilerle buluşacak. Fuar sektör temsilcileri ile tarım profesyonellerini bir araya getirerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Ziyaretçiler; sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atacak.

Yapılan etkili tanıtımlar ile Kıbrıs Çiftçiler Birliği ve Hayvancılar Birliği’nden 100’e yakın alım heyeti ağırlanacak. Yabancı ziyaretçiler ile katılımcı firmalara birebir görüşme ortamı hazırlanarak önemli ticari anlaşmaların alt yapısı oluşturulacak.

5 GÜN KONFERANS

Fuar’da tarım sektörüne ilişkin konferansların düzenlenmesi planlanıyor. Fuar süresince ziyaretçilere; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Kuzu ve Oğlaklarda Bakım ve Besleme, Kuzu ve Oğlaklarda Görülen Başlıca Hastalıklar, Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Lisanslı Depoculuk, Eskişehir Ticaret Borsası tarafından Eskişehir’de Hububat Üretimi, Eskişehir Veteriner Hekimler Odası tarafından Ülke Hayvancılığımızın Sürdürülebilir Olması ve Dışa Bağımlılıktan Kurtulması İçin Çözüm Önerileri, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası tarafından İyi Tarım Uygulamaları, NOMAD Tarım Anonim Şirketi tarafından Kuşkonmaz Üretimi; Kazandıran Alternatif Ürün, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Arıcılıkta Kış Bakımı konularında konferanslar düzenlenecek.

Girişin ücretsiz olduğu TÜYAP Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 4 – 7 Eylül tarihlerinde 10.00 ila 19.00 saatleri arasında, 8 Eylül Pazar günü ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.