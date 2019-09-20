Son Dakika
Kan kanserinde erken tanı çok önemli!
ZES, sıfır emisyon için yatırımlarını sürdürüyor
Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
Gençleştiren mucize teknolojiler CNR Güzellik Fuarında
Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı
Yiğiner, "Hedef güçlü esnaf ve sanatkâr, güçlü oda"
O isim etkisiz hale getirldi
Taha Akgül, olimpiyat vizesi aldı
Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi
VakıfBank’a Uzakdoğu’dan 140 milyon dolarlık yeni kaynak

"Tuz mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"

- Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen: - "Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz"

Genel 30.11.-0001, 00:00
banner63

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz." dedi.

Esen, Çivitcioğlu Medresesi'nde düzenlediği basın toplantısında, başkanlığı döneminde yapılan faaliyetleri anlattı.

Hititler döneminden beri kullanılan ve yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen tuz mağarasında belediye imkanlarıyla çalışmalar yapacaklarını anlatan Esen, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) çağrıya çıkmasını bekliyoruz. Mağaranın iç çalışmaları olan asıl projesi, KUZKA hibesiyle yapılacak." ifadelerini kullandı.

Belediyenin, mağara dışına otopark, satış reyonları, kafeterya gibi alanlar yapacağını belirten Esen, "Kalkınma ajansları projenin genelde yüzde 70'ini karşılıyor. En geç kasım ayı gibi çağrıya çıkacaklarını söylediler. Biz müracaat edeceğiz, önümüzdeki yıl sonuçlanacak. 5 milyon lira gibi bir destek verebilirler." diye konuştu.

Tuz mağarasına gelen ziyaretçi sayısını artırmak istediklerini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Romanya'da 500 bin turistin gittiği tuz mağarası var. Polonya'daki tuz mağarasına aylık 1 milyon 200 bin turist geliyor. Bizim de aylık 10 bin gibi bir ziyaretçimiz var. Gelecek yıl festival yapacağız. Turizm anlamında lokomotifimiz tuz mağarası. Mağarada bir etkinlik yapılması, onun için de sosyal donatıların olması lazım. Mağaramıza aylık 100-200 bin turist getireceğiz. Turizmden yeterince faydalanamadığımızı biliyorum, belki de ülkemizde en az turist gelen illerden biriyiz. Profesyonel anlamda çalışma yapılmamış. Bununla ilgili altyapımızı yapıyoruz."


#çankırı #Çankırı belediyesi #Hititler #İsmail Hakkı Esen #tuz mağarası
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
İmsak 05:04
Güneş 06:28
Öğle 12:47
İkindi 16:13
Akşam 18:56
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@