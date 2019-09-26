Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.