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Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan koku davası

Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen şirket sahibi ve çalışanı 11 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Genel 04.10.2019, 13:12 04.10.2019, 16:50
Tuzla'daki kimyasal atıktan yayılan koku davası

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastaneye başvurmasına neden olan kimyasal kokuya ilişkin olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen şirket sahibi ve çalışanı 11 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar gelmezken, 2 müşteki ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) avukatı katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Mesude Göze, olay günü havada ağır bir koku hissettiğini belirterek, "Turşu kokuyor sandım. Havayı soluduğumda baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadım. Akşam hastaneye başvurdum. Oksijen değerlerinde sorun vardı. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Rabia Akyol da ağır koku nedeniyle nefes almakta zorluk, baş ağrısı ve gözlerde yaşarma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, gece yarısına kadar hastanede kaldığını, bu nedenle sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Söz verilen İSKİ avukatı, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Mehmet Ali Arıcan'ın avukatı, müvekkilinin zaman zaman yurt dışına çıktığını, bu nedenle hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Arıcan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Kokuya neden olan kimyasal maddenin insan ve çevreye etkisinin tespit edilmesi için dava dosyasının celse arasında oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Tuzla'da 25 Aralık 2017'de akşam saatlerinde bazı mahallelerde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü müşteki, 71 kişi ise mağdur müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, olayda sorumlulukları bulunduğu tespit edilen şirket sahibi ile şoför olan 10 sanık hakkında, "iştiraken çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından 1 yıl 2'şer aydan 6,5'ar yıla kadar, mühendis olarak görev yapan E.Ş'nin de "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Anadolu Adalet Sarayı #dava #Tuzla Kimyasal koku
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