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Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı
- Küba Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının Twitter hesapları ''politika ihlali" gerekçesiyle askıya alındı
Genel 13.09.2019, 05:45
NEW YORK (AA) - Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri Raul Castro, kızı Mariela Castro ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.
Sosyal medya devlerinden Twitter tarafından, Raul Castro, kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesapları ''politika ihlali" gerekçe gösterilerek askıya alındı.
Bu arada Twitter'ın söz konusu hesapları askıya alma kararının, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in, "ABD yaptırımları nedeniyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanacağı" açıklamasına denk gelmesi ise dikkati çekti.
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