Son Dakika
Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Rusya’da SU-35 açıklaması
Erzurum Ticaret Borsası
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı

UCM’den Afganistan davasıyla ilgili duruşma kararı

- Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili temyiz davasını 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacak

Genel 27.09.2019, 17:59
UCM’den Afganistan davasıyla ilgili duruşma kararı

LAHEY (AA) - Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) temyiz dairesi, Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili temyiz duruşmasını 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapacak.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, dava ile ilgisi bulunan devletler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin 3 gün sürecek duruşmalara katılabileceği belirtildi.

İlgili devletler 15 Kasım 2019, diğer kişiler ve kurumlar ise 15 Ekim 2019 tarihine kadar davaya ilişkin yazılı beyanda bulunabilecek.

UCM ilk derece dairesinin verdiği ret kararını ele alacak temyiz mahkemesi, bu davayı "kabul edilebilirlik" açısından değerlendirecek.

UCM Savcısı Fatou Bensouda, kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Taliban ve Afgan askerlerinin, Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD yönetimi, Amerikan askerlerine karşı soruşturma açılması durumunda UCM personeline ABD’ye giriş izni vermeyeceğini açıklamış ve UCM ilk derece dairesi, 12 Nisan 2019'da savcılığın soruşturma talebini oy birliği ile reddetmişti.

#Afganistan savaşı #UCM #UCM Savcısı Fatou Bensouda #uluslararası ceza mahkemei
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@