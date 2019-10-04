ANKARA (AA) - Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında, TSK ve ABD personeli tarafından gerçekleştirilen üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad'ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.