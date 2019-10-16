UEFA'nın çifte standardı

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatması, Avrupa futbolunun karar merkezinin ortaya koyduğu çifte standardı da gözler önüne serdi.

Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın A Milli Takım futbolcularının gol sevinciyle ilgili başlattığı soruşturma "siyasi" içeriğiyle dikkat çekiyor. Arnavutluk maçı sonrası benzer soruşturma iddiaları karşısında UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Anadolu Ajansı'nın yazılı sorusuna, "Maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." yanıtını vermişti. Peki ne oldu da aynı UEFA, bu kez Fransa maçı sonrası üstelik aynı gol sevinci karşısında soruşturma başlatma kararı verdi?

Özellikle Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik Avrupa siyasetinde yürütülen kampanyanın UEFA'nın bu kararında etkili olduğu aşikar.

UEFA'nın soruşturma açıldığını duyurmasından hemen önce Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa karşılaşmasında Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Mehmetçik'e asker selamı gönderen milli futbolcuların spor ruhuna aykırı davrandığını iddia etmesi ve bu konuda UEFA'ya çağrıda bulunması dikkati çekiyor.

Bununla birlikte özellikle Avrupa medyasında milli futbolcularımızın asker selamı vermesiyle ilgili kışkırtıcı yayınlar yapılması, siyasi olarak baskı altına alınan UEFA'yı soruşturma açmaya itti.

UEFA, skandal olarak nitelendirilen soruşturma duyurusunda Türkiye'nin hem Arnavutluk hem de Fransa maçlarında verilen asker selamı nedeniyle soruşturma açıldığını belirtti ancak aynı kurum maçtan 2 gün önce Arnavutluk maçıyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadığını bu konuda kendilerinin herhangi bir yorumu olmadığını bildirmişti.

Avrupa'nın en önemli ligleri olan İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), İngiltere Premier Ligi ve Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga)'nde daha önce çok sayıda önemli takımın yıldız futbolcusu da asker selamı vererek gol sevinçlerini kutlamıştı.

Bu sevinçler o ülkelerin yayıncı kuruluşları tarafından tekrarlarıyla birlikte dakikalarca yayımlanmıştı. Gazetelerde de geniş bir şekilde fotoğraflı olarak yer almıştı.

Bu sevinçler karşısında o günlerde Avrupa basınında hiçbir tartışma gündeme dahi gelmezken, Türk futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından sansüre uğradı, ekrana getirilmedi.

Milli futbolcuların gol sevinci, UEFA tarafından "olası" provokasyon şüphesi olarak değerlendirildi. UEFA, soruşturmayı yönetmesi amacıyla da UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'ndan bir müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. UEFA'nın yaptığı açıklamadaki "olası" ifadesi de dikkati çekti.

- Griezmann'a asker selamı serbest

Türk futbolcuların asker selamı verdiği Fransa'da da yıldız futbolcu Antoine Griezmann, dünya futbolunun en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nın finalinde sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.

Griezmann'ın, şampiyonaya ev sahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok sayıda davetli devlet adamının katılımıyla gerçekleştirilen kupa töreninde, ülkesinin siyasi lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında asker selamı vermesi, siyasi bir mesaj ya da siyasi bir provokasyon olarak değerlendirilmedi.

Griezmann, Elysee Sarayı'nda düzenlenen şampiyonluk töreninde de Macron karşısında bir kez daha asker selamı vermişti. Bunlar Avrupa basını tarafından, devlet başkanına yapılan sevimli bir jest olarak yorumlanmıştı.

Rusya'daki Dünya Kupası'nda F Grubu maçında Güney Kore ile Almanya, Kazan'da karşılaştı. Güney Koreli futbolcu Hong Chul da ülkesinin milli marşı çalınırken asker selamı vermişti.

- Ronaldo, Marcelo, Mandzukic ve Adebayor...

Futbolda asker selamı yalnızca Türk futbolcular ya da Griezmann'la da sınırlı değil.

Dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü defalarca alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da Real Madrid forması giyerken gol sevincini takım arkadaşı Brezilyalı Marcelo ile asker selamı vererek kutlamıştı.

Hırvat futbolcu Mario Mandzukic de Alman ekibi Bayern Münih'in formasını giydiği dönemde gol sevincini asker selamı vererek kutlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki maçta o dönem İspanyol ekibinde forma giyen Thierry Henry de golden sonra takım arkadaşı Samuel Eto'o ile asker selamı vermişti.

Afrika futbolunun en önemli isimlerinden olan Emmanuel Adebayor da ülkesi Togo'nun siyasi olarak içinde bulunduğu karışık dönemde asker selamı veren futbolcular arasında yer alıyor. Adebayor, Tottenham forması giydiği dönemde Manchester United'a attığı golün ardından asker selamı vermişti.

- Statta, bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları

UEFA'nın çifte standardı Türk futbolcuların asker selamı kararı ile de sınırlı değil.

Galatasaray'ın İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda oynadığı mücadele devam ederken sahaya giren iki kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmıştı.

Üç yıl önce de Osmanlıspor'un İsviçre'nin Zürih takımıyla deplasmanda oynadığı mücadelede de tribünlerde bölücü terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açılmıştı. Stattaki güvenlik görevlileri de bu rezalete sessiz kalmıştı.

Futbol sahalarındaki bu rezaletler ihtar ve küçük para cezalarıyla geçiştirilmişti.

Ayrıca Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı birçok maçta terör örgütü yandaşları sahaya girerek maçın durmasına da neden olmuştu.