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UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama

- UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend: - "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır"

Genel 13.10.2019, 12:50
UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama


İSTANBUL (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Arnavutluk'u ağırlamış ve Cenk Tosun'un attığı son dakika golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Milli futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.


#UEFA #soruşturma #iddia #arnavutluk #A Milli Futbol Takımı
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