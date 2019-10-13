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UEFA'dan soruşturma iddialarına yalanlama
- UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend: - "Cuma günkü maçla ilgili UEFA'nın herhangi bir yorumu olmamıştır"
Genel 13.10.2019, 12:50
İSTANBUL (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncularının Arnavutluk maçındaki gol sevinciyle ilgili soruşturma iddialarını yalanladı.
Açıklamada, yabancı basında yer alan ve UEFA yetkililerine atfen kullanılan yorumların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde cuma günü Arnavutluk'u ağırlamış ve Cenk Tosun'un attığı son dakika golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Milli futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.
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