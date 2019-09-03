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Ukrayna'da milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı
KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti. Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün...
Genel 03.09.2019, 13:33 03.09.2019, 15:57
KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasayı kabul etti.
Parlamento Genel Kurulunda, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 404 milletvekilinden 373'ünün oyuyla kabul edildi.
Milletvekillerinin, siyasi tercihlerinden ve hakaret içermeyen siyasi içerikli konuşmalarından ötürü yargılanmasını kapsamayan yasa, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
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