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Ukrayna'da uçak kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Yakıtın bitmesi nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Genel 04.10.2019, 11:30 04.10.2019, 15:30
Ukrayna'da uçak kazası: 3 ölü, 3 yaralı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın Lvov kentinde bir kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşmadan acil iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine sefer yapan An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı belirtildi.

Kazada, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Acil iniş #Lvov #uçak #Ukrayna
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